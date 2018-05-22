​В СурГПУ обсудят ценность детства

В конференции могут принять участие научные работники, преподаватели вузов, докторанты, аспиранты, магистранты, занимающиеся научно-исследовательской работой, специалисты органов управления образованием, руководители и педагоги образовательных организаций.

К обсуждению предлагается широкий спектр направлений, раскрывающих многогранность теории и практики реализации образовательного процесса в современной системе дошкольного и начального общего образования.

Так, учёные и педагоги обсудят аспекты модернизации образовательного пространства; повышение квалификации педагогов дошкольного и начального образования в современных условиях; проблему достижения качества образования; социальную и психологическую ценность детства.

Доклады, представленные на конференцию, будут опубликованы в электронном сборнике материалов конференции с присвоением библиотечных индексов УДК, ББK, международного стандартного книжного номера (ISBN) и регистрацией в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).