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​Опубликован рейтинг мэров российских городов. В топ-5 – два представителя тюменской «матрешки»

Как это повлияет на губернаторские выборы-2018?

Казань стала лидером рейтинга эффективности городского управления, а на втором месте – Тюмень. Такие данные приводят «Ведомости» на основе рейтинга, составленного за январь-март 2018 года Агентством политических и экономических коммуникаций и Лабораторией региональных политических исследований ВШЭ. В списке (который пока еще не опубликован в открытых источниках) фигурируют региональные столицы и города с населением более 300 тысяч человек.

Поэтому в рейтинг попал и Ханты-Мансийск, который по оценке экономических показателей оказался на первом месте (Тюмень – на восьмом), а в целом в списке занял четвертую строчку. На третьем месте – Ростов-на-Дону, на пятом – Грозный. Куда политические эксперты определили Сургут, который точно должен попасть в этот рейтинг, пока не известно – siapress.ru подробно напишет об этом, как только получит полный текст исследования. Однако уже сейчас можно сказать, что на самых последних строчках рейтинга Сургута нет – их занимают Тамбов, Омск, Махачкала, Петрозаводск и Волгоград. Из крупных городов в аутсайдерах так же находятся Новосибирск, Воронеж и Пермь.

Исследователи и эксперты утверждают, что в целом муниципальные руководители показывают меньшую эффективность, чем губернаторы, и успехи отдельных городов и их руководителей во многом зависят от того, сложились ли у них отношения с региональной властью. А в случае с Тюменью наблюдатели видят прямую связь между работой главы администрации города и будущими выборами областного губернатора.

При чем тут выборы?

Напомним, что ключевым кандидатом на пост главы области считается глава Тюмени Александр Моор. Другой претендент – действующий врио губернатора Сергей Сарычев, один из самых опытных и влиятельных политиков региона. Однако практика показывает, что на посты региональных глав предпочитают назначать более молодых управленцев (их любят называть «молодыми технократами»).

Сейчас все зависит от президентского решения, которое определит исполняющего обязанности губернатора до выборов, которые должны будут состояться 9 сентября. Считается, что тот, кто будет назначен «ио», тот и пойдет на выборы с обязательным условием победы и сбора большой общественной поддержки. Дело усложняется тем, что выбирать главу области будут не только южане, которыми он непосредственно управляет, но и автономные округа, поэтому повторить результат Владимира Якушева версии 2015 года (87 процентов поддержки) будет непросто.

Так или иначе, в информационной среде, а именно – в телеграм-каналах, специализирующихся на политических инсайдах, начались бурления на тему того, что президент так и не назначил исполняющего обязанности в Тюменской области, и это-де плохой знак. На самом деле, как пишет канал «Повестка», в администрации президента идет процесс формального утверждения целого ряда серьезных кандидатур (три губернатора, полпреды) вкупе с переходным периодом, связанным со сменой правительства. А вот проявление Тюмени как второго по качеству управляемости города России – это как раз добрый знак Александра Моора.

Напомним, что накануне, 21 мая, бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев вступил в должность министра строительства и ЖКХ. Решение о выборах главы области региональная дума должна будет принять в ближайшие три недели. Они выпадут на единый день голосования 2018 года – 9 сентября.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 359, комментариев: 0


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