​Сургутяне взяли Кубок губернатора Югры по интеллектуальным играм

В Югре завершился чемпионат региона по интеллектуальным играм, в котором приняло участие 26 сильнейших команд.
Победителей определяли в пяти дисциплинах:
- «Что? Где? Когда?»,
- «Брейн-ринге»,
- «Эрудит-квартете»,
- «Мультииграх»,
- «Своей игре».
По итогам всех игр, обладателем Кубка Губернатора Югры стала сборная сургутская команда «Берлин Мумбай». Кроме того, Сургуту удалось завоевать и чемпионский титул в «Своей Игре» – самым быстрым и эрудированным игроком оказался Максим Абдуллин «Орден иллюминаторов».
Награду за главную дисциплину – «Что? Где? Когда?» – завоевал Нижневартовск «Пончик Пилатес».
Результаты Кубка Губернатора Югры по интеллектуальным играм – 2018:
«Что? Где? Когда?», общий зачет:
1 место – «Пончик Пилатес» (Нижневартовск)
2 место – «Ум-до-дыр» (Сургут-Нижневартовск)
3 место – «Берлин Мумбай» (Сургут)
«Что? Где? Когда?», студенческий зачет:
1 место – «Джон Ленин» (Нижневартовск)
2 место – «ДДР-6» (Нижневартовск)
3 место – «Фаталити» (Сургут)
«Что? Где? Когда?», корпоративный зачет:
1 место – «ПремиУМ» (Сургутский ЗСК ООО «Газпром переработка»)
2 место поделили:
#ходимнатренировки (ОАО «Сургутнефтегаз»)
«Команда» (АО «ЮТэйр – вертолетные услуги»)
«Hi-Mozg» (ООО «Газпром трансгаз Сургут»)
«ПроГРЭС» (Сургутская ГРЭС-1)
«Брейн-ринг», общий зачет:
1 место – «Берлин Мумбай» (Сургут)
2 место – «Фаталити» (Сургут)
3 место – «Команда» (АО «ЮТэйр – вертолетные услуги»)
«Брейн-ринг», корпоративный зачет:
1 место – «Команда» (АО «ЮТэйр – вертолетные услуги»)
2 место – #ходимнатренировки (ОАО «Сургутнефтегаз»)
3 место – «Hi-Mozg» (ООО «Газпром трансгаз Сургут»)
«Эрудит-кварет», общий зачет:
1 место – «Ум-до-дыр» (Сургут-Нижневартовск)
2 место – «Пончик Пилатес» (Нижневартовск)
3 место – «Орден иллюминаторов» (Сургут)
«Эрудит-кварет», студенческий зачет:
1 место – «Микс» (Сургут)
2 место – «ДДР-6» (Нижневартовск)
3 место – «Фаталити» (Сургут)
«Мультиигры», общий зачет:
1 место – «Берлин Мумбай» (Сургут)
2 место – «Симулируем сарказм» (Нижневартовск)
3 место – «Ум-до-дыр» (Сургут-Нижневартовск)
«Мультиигры», студенческий зачет:
1 место – «Фаталити» (Сургут)
2 место – «Джон Ленин» (Нижневартовск)
3 место – «Микс» (Сургут)
«Своя игра»:
1 место – Максим Абдуллин («Орден иллюминаторов», Сургут)
2 место – Павел Полянк («Ум-до-дыр», Нижневартовск)
3 место – Лиана Саитхужина («Ум-до-дыр», Сургут)
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