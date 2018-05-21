В России 30-летние могут стать детьми

Глава Минздрава Вероника Скворцова анонсировала продление до 30 лет периода детства, который сейчас продолжается до 21 года. Об этом министр рассказала на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026», сообщает РБК.

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 1960-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25–30 лет», — сказала Скворцова, заметив, что подобная тенденция существует во всем мире.



«Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково — десять лет», — рассказала глава ведомства. «Долго умирать невозможно, значит, главный вектор нашего развития — удлинение периода детства и активного взрослого возраста», — добавила министр.