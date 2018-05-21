Сургутские велосипедисты объедут 11 библиотек за 4 часа

Сургутские велосипедисты примут участи в квесте «Найди свою библиотеку».

За четыре часа они должны будут объехать 11 библиотек, ответить на вопросы и выполнить задания по поиску информации. Команды познакомятся со всеми библиотеками города, продемонстрируют свою эрудицию, а также навыки ориентирования в городе.

В мероприятии могут принять участие все жалующие старше 18 лет. Централизованная библиотечная система допустит до участия 11 команд. Победители получат памятные подарки и ценные призы.

Квест запланирован на 27 мая. Необходима предварительная регистрация.

Справки по тел. 24-20-46, 8-922-250-88-48.