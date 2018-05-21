В Сургутском политехническом колледже пройдут демонстрационные экзамены по международным стандартам

С 20 по 30 мая в Сургутском политехническом колледже впервые, в пилотном режиме пройдут демонстрационные экзамены по международным стандартам.

Студенты выпускных курсов продемонстрируют навыки, полученные за годы обучения по компетенциям «Электромонтаж» и «Сварочные технологии». Они выполнят задания повышенной сложности, разработанные экспертным профессиональным сообществом Ворлдскиллс Россия и основанные на модулях чемпионатов профессионального мастерства. Экзаменовать выпускников будут независимые эксперты, прошедшие специальный курс обучения в Академии Ворлдскиллс, – мастера производственного обучения и преподаватели специальных дисциплин колледжей округа. Главными экспертами обеих компетенций будут сертифицированные эксперты Союза «Ворлдскиллс Россия».

Площадкой для пилотного экзамена послужат учебные лаборатории и мастерские Многофункционального центра прикладных квалификаций СПК, где первыми к демонстрационному экзамену уже приступили студенты по компетенции «Электромонтаж». Каждому из восемнадцати экзаменуемых за 11 часов предстоит установить систему управления электроосвещением, выполнив пять модулей, включая работы по монтажу всех элементов, коммутации узлов и программированию процесса. Последним модулем станет поиск 15 неисправностей, внесённых экспертами накануне в оборудование, которым оснащено специально отведённое рабочее место. По словам технического эксперта компетенции, мастера производственного обучения СПК Александра Владимировича Бондаренко, стандарты и специализации Ворлдскиллс ориентированы на те навыки, которыми должен обладать современный специалист, чтобы быть конкурентоспособным. В частности, участник пилотного экзамена должен не только собрать систему по схеме, но и выступить с отчётом и объяснить экспертам свои действия, то есть фактически продемонстрировать умение общаться с заказчиком.

29 мая начнётся демонстрационный экзамен по компетенции «Сварочные технологии», в котором поучаствуют 13 человек. В экзаменационном задании значится соединение труб и пластин из углеродистой стали в пяти различных сочетаниях электродуговой и полуавтоматической сваркой. Второй модуль представляет собой изготовление сложной конструкции из алюминиевой стали по технологии аргонной сварки. Как отметил технический эксперт компетенции, мастер производственного обучения СПК Виталий Владимирович Михайлов, уровень сложности задания соответствует четвёртому разряду.

Выпускники, успешно сдавшие демонстрационный экзамен, одновременно с дипломом о среднем профессиональном образовании получат документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия, – Паспорт компетенций (Skills Passport), а набранные в ходе экзамена баллы будут зафиксированы в базе данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям для поиска и подбора кадров.

Демонстрационный экзамен – новшество из пакета утверждённых Министерством образования России мер, призванных создать условия для подготовки кадров в соответствии с наиболее актуальными международными стандартами и передовыми технологиями как минимум в половине профессиональных образовательных организаций страны к 2020 году. На территории округа демонстрационный экзамен, помимо СПК, пройдёт ещё в трёх колледжах: Советском политехническом (специальности «Веб-дизайн и разработка» и «Графический дизайн») Ханты-Мансийском технолого-педагогическом («Дошкольное воспитание») и Нефтеюганском политехническом – по специальностям «Дефектоскопист» и «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)». Причём нефтеюганцы будут сдавать демонстрационный экзамен не в порядке эксперимента, а по плану, поскольку обучение по данным специальностям, значащимся в перечне ТОП-50, проводилось уже в соответствии с новыми образовательными стандартами четвёртого поколения, разработанными с учётом регламентов движения Ворлдскиллс. В следующем году студенты Сургутского политехнического колледжа будут выпускаться не только с дипломами, но и со scills-паспортами по компетенции «Поварское дело»