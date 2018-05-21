​Кобылкин сделал первое заявление на посту министра. Он предложил занять деньги на майские указы у населения

Назначенный сегодня министром природных ресурсов и экологии бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин сделал первое принципиальное заявление. На конференции «Направление 2026» партии «Единая Россия» он предложил искать деньги на выполнение новых «майских указов» президента не в нефтедолларах, а внутри страны.

«Если мы планируем изыскивать средства, опираясь на прогнозные показатели стоимости барреля нефти, это, на мой взгляд, очень большая ошибка. Его стоимость может упасть и до 40, и до 30 долларов. Значит, будут недоделанные дорожные карты, сорвется выполнение указа. Ресурсы наши – внутри страны», – цитирует бывшего главу Ямала сайт «Единой России». А новой нефтью для исполнения указов президента Кобылкин предложил сделать запасы граждан – правда, изымать их более цивилизованным путем, нежели привыкло российское государство, то есть не через налоги и сборы, а посредством облигационных займов. Их обеспечением должна стать любовь населения к Владимиру Путину.

«У нас есть самое главное – доверие народа Президенту. И если мы правильно выпустим облигационные займы, обеспечив хороший процент, люди будут их покупать», – предложил министр природных ресурсов.