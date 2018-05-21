В Сургуте пройдет выставка о судоходстве и рыболовстве в Югре ​«На просторах сибирских рек»

В галерее современного искусства «Стерх» с 20 мая по 11 августа открыта выставка «На просторах сибирских рек».

Основа экспозиции предоставлена «Музеем Природы и Человека» (Ханты-Мансийск). Выставка показывает важные стороны жизни в Югре до «нефтяного века» – судоходство на Оби и Иртыше, рыбная промышленность в округе, национальный промысел на реке.

На выставке можно увидеть судовые приборы и карты, несколько макетов суден, экспонаты из истории рыбной промышленности, принадлежности рыбаков.

Дополняют экспозицию архивные фотографии, произведения художников Югры с речными судами.

Для школьников разработана познавательная экскурсия.