​90 югорчан пострадало от укусов клещей

В Югре зарегистрировано 90 обращений в медицинские организации из-за укуса клещей, сообщает Роспотребнадзор. В Сургуте шесть человек стали жертвами кровососов.

По России число пострадавших превышает 89 тысяч. Однако ведомство отмечает, что обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и не превышает среднемноголетних значений.

Кроме того, замечено 15 случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и 138 случаев клещевого боррелиоза, эти показатели также не превышают средние значения за пять лет, говорится в сообщении.

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Алтайском крае.