30 семей поучаствовали в шахматном флешмобе в «Сургут Сити Молле»

В воскресенье Шахматная федерация города Сургута совместно с ТРЦ «Сургут Сити Молл» организовала шахматный флешмоб. В мероприятии приняли участие порядка 30 семей. В течение двух часов шахматисты и любители играли партии за столиками торгового центра, привлекая и обычных посетителей.

Кульминацией турнира можно считать выступление Александра Лилова: кандидат в мастера спорта по шахматам показал игру вслепую.



«Мероприятие прошло тепло и дружелюбно, - рассказала корреспонденту siapress.ru тренер Шахматной федерации Оксана Кретив. – Субботней встречей мы подтвердили девиз шахматных ассоциаций: все спортсмены – настоящая семья».

Организаторы отмечают, что в этом году участников мероприятия стало в три раза больше. Тренер заявила, что развитию интереса к данному виду спорта способствуют введенные в школах уроки шахмат.

Подробнее о данной теме рассказал Богдан Гужва, президент Федерации шахмат Сургута и депутат городской думы в онлайн-интервью на siapress.ru.