Россиянам могут разрешить выдавать ипотеку с 14 лет

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил разрешить выдавать ипотечные кредиты с 14 лет с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду, сообщает «РИА Новости».

Свое письмо он уже направил в Минстрой. Как считает депутат, такой механизм позволит к 25-30 годам уже иметь свое собственное жилье и «без всяких проблем создать семью».

Этот вид ипотеки должен будет погашаться по иным правилам — погашение основного долга, а затем проценты. Так в случае проблем с выплатами будет уменьшен размер пени.