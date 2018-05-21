​Роскомнадзор ограничил доступ к 80 VPN и прокси-сервисам

В России резко возросла популярность услуг VPN-сервисов из-за попыток заблокировать мессенджер Telegram, пишет «Коммерсант».

При этом отмечается, что в основном используются иностранные сервисы. Как пишет газета, у некоторых сервисов, например, американской TorGuard VPN, рост числа платных подписок достиг 1000 процентов в месяц. Кроме того, о росте платных подписок отчитались такие сервисы как VyprVPN, PrivateVPN и CyberGhost.

Роскомнадзор отчитался о том, что в настоящее время ограничивает доступ к 80 VPN и прокси-сервисам. Это при учете, что десять сервисов были разблокированы после того, как перестали давать возможность обойти блокировку Telegram.