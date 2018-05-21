​Сургутская сборная лидирует на спартакиаде работников налоговых органов Югры

На прошлой неделе Сургут принял 15 ежегодную спартакиаду работников налоговых органов Югры, пишет администрация города.

По итогам мероприятия сборная Сургута стала первой в общекомандном зачете. Глава города Вадим Шувалов поздравил призеров: «Мы постарались сделать все необходимое, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Вы соревновались в Центре адаптивных видов спорта и новом 50-метровом бассейне, которые открылись в Сургуте в 2017 году. Желаю всем участникам спартакиады здоровья. Если будет у вас здоровье, значит, будет у нас бюджетное благополучие».

Всего в спортивных мероприятиях приняли участие более 150 представителей налоговых служб из 22 муниципальных образований региона. Участники соревновались в таких видах спорта, как: дартс, плавание, настольный теннис, лёгкая атлетика, волейбол, мини-футбол.