​СурГПУ победил в эстафете Чемпионата Югры по лёгкой атлетике

На открытом стадионе «Югра-Атлетикс», преодолевая ветер и снег, друг с другом соревновались спортсмены Сургутского государственного педагогического университета, Сургутского государственного университета и Югорского государственного университета.

В эстафете полную победу одержали студенты СурГПУ. Так, дистанцию в 200 метров лучше всех пробежала Татьяна Эткина, в забеге на 800 метров победила Анастасия Фролова. Среди юношей забег на 200 метров выигралЕвгений Туманов, а 800 метров быстрее всех преодолелМихаил Панчук.

Вторая наша победа - первое место в общекомандном зачёте! Второе досталось студентам СурГУ, третье у спортсменов ЮГУ.

В беге на 3000 метров и финале эстафеты 4 х 400 третье место заняла студентка СурГПУ Вера Флорова. Еще одна бронзу нашей команде принёс Станислав Мокин.