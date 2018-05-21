Из Югры по всей России: куда предпочитают выезжать северяне

21 мая 2018 года. Югорчане оказались самыми легкими на подъем среди своих соседей. Каждый второй житель округа хотя бы раз в год путешествует по России. Любимые направления северян – Московская область, Краснодарский край и Башкирия.

За последние 12 месяцев 57% абонентов «МегаФона» Югры выезжали за пределы региона. По этому показателю они существенно опережают ближайших соседей: в Свердловской области путешествующих абонентов 39%, а в Тюменской – 31%.

Москва, Уфа, Краснодар, Махачкала и Самара – вот список городов-фаворитов для посещения у жителей Югры.

Абоненты-непоседы проявляют активность не только в поездках по стране, но и в потреблении мобильного интернета. В месяц каждый из них в среднем использует более 5 000 Мб информации. Этого достаточно, чтобы 178 раз скачать приложение московского метро или 37 раз загрузить «Яндекс.Навигатор».

«Охота к перемене мест», как писал Пушкин, особенно чувствуется у жителей севера. Нашими земляками движет желание не только посмотреть Россию, но и погреться в более теплых регионах. Осваивать новые точки на карте и при этом сохранять интенсивность общения удобней всего с нашими тарифами «Включайся!» – на многих из них стоимость звонков и мегабайтов одинаковы по всей стране», – отметил Дмитрий Щелгачев, руководитель по продажам «МегаФона» в Югре и на Ямале.

Подробнее о тарифах «Включайся!» – на сайте.