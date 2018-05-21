Сегодня югорчане займутся очисткой берегов от мусора, пишет Ugra-tv.

Округ присоединится к всероссийской акции, которая впервые прошла в 2014 году по инициативе МЧС. В ней примут участие работники администраций муниципалитетов, общественные организации, школьники, волонтёры и другие.

Таким образом, перед началом купального сезона будет наведен порядок на прибрежных участках.

Напомним, что в прошлом году на уборку вышли две тысячи югорчан. А по итогам всех мероприятий было очищено от мусора 50 километров береговой линии.