Чиновники напомнили сургутянам, сколько денег можно потерять за костер в лесу

Администрация Сургута на своем официальном сайте опубликовала напоминание для горожан о том, какими денежными потерями грозит нарушение противопожарного режима в лесах.

Так, нарушение ограничения пребывания в лесах может привести к штрафу от одной тысячи до трех тысяч рублей. А за несоблюдение требований пожарной безопасности человеку грозит от одной тысячи до полутора тысяч рублей штрафа, должностным лицам — от шести до 15 тысяч рублей, юрлицам — от 150 до 200 тысяч рублей.

Те же действия, но в условиях особого противопожарного режима, могут привести к увеличенному денежному наказанию: для граждан — от двух до четырех тысяч рублей; для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, юрлиц— от 400 до 500 тысяч рублей.