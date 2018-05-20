Главный приз Каннского фестиваля забрал японец

Завершился 71-й международный Каннский фестиваль. По его итогам главный приз — Золотую пальмовую ветвь, получила социальная драма японского режиссера Хирокадзу Корээды «Магазинные воришки».
Гран-при вручили американцу Спайку Ли за фильм «Черный клановец», а
приз жюри — ленте «Капернаум» ливанского режиссера Надин Лабаки.
Лучшая женская роль у казахстанской актрисы Самал Еслямовой, снявшейся в детище Сергея Дворецкого «Айка».
Фильм «Донбасс» белоруса Сергея Лозницы получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд».
Лучший саундтрек у картины «Лето» Кирилла Серебренникова.