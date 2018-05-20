Росавиация запретила полеты над городами ЧМ-2018

Росавиация на своем сайте объявила об усилении мер безопасности и ограничении полетов над городами, в которых будут проходить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Над городами, принимающими ЧМ-2018, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов.

Разрешаться они будут после получения отдельного разрешения от региональных межведомственных штабов по обеспечению безопасности.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.