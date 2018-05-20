Росавиация запретила полеты над городами ЧМ-2018

Росавиация на своем сайте объявила об усилении мер безопасности и ограничении полетов над городами, в которых будут проходить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
Над городами, принимающими ЧМ-2018, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов.
Разрешаться они будут после получения
отдельного разрешения от региональных межведомственных штабов по обеспечению
безопасности.
Напомним, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.
Острый бизнес. Руководитель сети магазинов ножей «Сибирский Клинок» Светлана Гугняк // ONLINE 21 августа в 15:00