Ученые: бодрствующие ночью, могут получить склероз, депрессию и болезнь Альцгеймера

Журнал The Lancet опубликовал исследование ученых из шотландского университета Глазго, в котором гооврится, что поздний отход ко сну приводит к появлению рассеянного склероза и болезни Альцгеймера.

Данные получены в ходе межгруппового анализа образа жизни 91105 участников исследования в возрасте от 37 до 73 лет.

В результате ученые выявили, что у каждого 25-го участника фиксируется пониженная активность днем и повышенная — ночью. Эта категория имеет риск появления биполярного расстройства на 11 процентов выше, чем у тех, кто спит по режиму, а у шести процентов из них обнаружилась склонность к депрессии и чувству одиночества.