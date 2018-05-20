​Жителей округа приглашают принять участие еще в одном конкурсе «Югре-900!»

В Югре стартовал второй конкурс, посвященный 900-летию первого упоминания Югры в русских исторических летописях.Принять участие в нем могут граждане РФ, проживающие в Югре. Ограничений по возрасту нет.
Как сообщает пресс-служба региона, для этого необходимо представить на суд жюри работу в следующих номинациях:
- Номинация «Сочинение о своем городе, поселке, истории семьи» включает две подноминации: «Проза» и «Поэзия».
- Номинация «История для социальных сетей».
- Номинация «Видеоролик о своем городе, поселении, истории семьи».
- Номинация «Серия фотографий о своем городе, поселении, истории семьи».
- Номинация «Детский рисунок» включает три подноминации: «Не старше 6 лет», «В возрасте от 6 до 12 лет», «В возрасте от 12 до 17 лет».
- Номинация «Идея для цикла исторических мультипликационных фильмов».
Для участия в конкурсе во всех номинациях (кроме номинации «Детский рисунок») необходимо подать заявку через электронную форму, размещенную на портале «Открытый регион – Югра», в период с 1 июня по 28 августа включительно. C 15 мая до 1 июня будущие участники конкурса могут начать подготовку своих работ.
В номинации «Детский рисунок» работы направляются почтой по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.31, АУ ХМАО-Югры «Центр «Открытый регион».
С 1 сентября конкурсное жюри начнёт рассматривать работы участников. По итогам рассмотрения, большинством голосов определяются три лучшие творческие работы в каждой номинации/подноминации — победитель и два призера.
Более того, в каждой номинации путем интернет-голосования определят обладателя «Приза зрительских симпатий». Проголосовать за понравившуюся работу смогут только авторизованные пользователи портала с 1 по 10 сентября включительно.
Имена всех победителей конкурса назовут 10 сентября. Полный список победителей будет опубликован на портале «Открытый регион – Югра» 11 сентября 2018 года. Авторов лучших работ будут ждать ценные подарки.
Подробности об участии в конкурсе можно узнать по телефону горячей линии 8 800 101 0086 или ugra900@gmail.com, в социальной сети «ВКонтакте»
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