Строитель из Лянтора стал «Предпринимателем года»

В этом году конкурс среди представителей бизнес-сообщества Сургутского района проходил во второй раз. Заявок на участие стало больше, выросла и конкуренция. За победу практически в каждой из шести номинаций боролось более десяти участников.

Самым успешным молодым предпринимателем по мнению экспертов стал Владимир Ходаковский. Это звание он получает на конкурсе уже во второй раз, добиться абсолютной победы — стать Предпринимателем года — индивидуальному предпринимателю, видимо, не позволил масштаб производства — Владимир занимается тюнингом автомобилей, микробизнес в чистом виде.

У победителя конкурса — руководителя строительной компании «МЖК» из Лянтора Алексея Дяденко и коллектив значительно больше — почти 80 человек, и бизнес старше — компании почти девять лет. Да и объемы оборотов сервисной мастерской и строительной компании, как нетрудно догадаться, несопоставимы. К тому же, весь прошлый год лянторский застройщик пережил без катаклизмов, от которых периодически подтряхивает всю строительную отрасль. И в результате стал победителем еще и в номинации «Стабильный бизнес».

Самой успешной бизнес-леди Сургутского района стала руководитель компании «Шредер экспресс Югра» Оксана Третьякова. В номинации «Семейный бизнес» победителями стало крестьянско-фермерское хозяйство «Деревенька» Юрия Гармаша.

За «Развитие производства в районе» жюри отметило компанию «Сургутперевалка», победа которой в данной номинации также была очевидна. Общество является одним из крупных инвесторов на территории муниципалитета. В настоящее время совместно с компанией «Газпром газэнергосеть» оно строит комплекс переработки топливного конденсата мощностью технологических установок составит 700 тыс. т сырья в год. Новый перерабатывающий комплекс позволит получать судовое топливо, малосернистое, а также дизельное арктическое топливо класса «Евро 5». Реализация проекта позволит создать до 300 рабочих мест.