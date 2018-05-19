Сургутский район — лучший в округе по управлению муниципальным имуществом

Региональный департамент управления муниципальным имуществом огласил итоги ежегодного конкурса. Рейтинг муниципалитетов Югры по эффективности реализации различных видов собственности снова возглавил Сургутский район.

В рамках конкурса муниципалитеты представили конкурсной комиссии информацию о размере доходов в местные бюджеты от продажи и сдачи в аренду имущества, от его приватизации, а также о доле неиспользуемых квадратных метров.