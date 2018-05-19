В Урае поймали извращенца-рецидивиста

В Урае пойман по горячим следам мужчина, который 15 мая в лифте одного из домов совершил действия сексуального характера перед несовершеннолетней.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли биологические следы, идентичные нашлись в криминалистической базе данных.

Преступником оказался 39-летний ураец, который в прошлом году получил условный срок за покушение на изнасилование девушке в Югорске.

Когда полицейские приехали к нему в дом, он убежал на чердак, где попытался убить себя ножом. Его доставили в больницу, угрозы жизни нет.

Теперь мужчина вряд ли отделается условкой.