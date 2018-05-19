​В Сургуте назвали лучшего тренера и спортсмена в 2017 году

В центре культуры и досуга «Камертон» прошла 25-я церемония награждения победителей городского конкурса «Спортивная Элита - 2017».

На мероприятии были названы имена лучших спортсменов, тренеров и педагогов за достижения и победы в прошлом году, а также за личный вклад в развитие спорта. Всего наград были удостоены 66 человек.

Лучшим тренером стал заслуженный тренер России, тренер по легкой атлетике регионального центра адаптивного спорта в Сургуте Юрий Курдюмов. А лучшим спортсменом года — его воспитанник, победитель чемпионата мира по легкой атлетике среди слабослышащих спортсменов и чемпионата России по спорту глухих по легкой атлетике Максим Бган.

Отметим, что в прошлом году сургутские спортсмены приняли участие в более чем 800 спортивно-массовых мероприятиях разного уровня, завоевали больше двух тысяч медалей, из них 787 — золотых.