3,5 тысяч сургутянок смогут досрочно выйти из отпуска по уходу за ребенком в этом году

В Сургуте завершилось распределение мест для детей в муниципальные детские сады на 2018-2019 учебный год.

Всего в учреждениях города станут вакантны более шести тысяч мест. Порядка трех тысяч займут дети трех-четырех лет, и порядка 3500 — двух-трех лет.

В прошлом году распределение выглядело так: 4 278 мест для детей от трех лет, 793 - для "ясельников".

По подсчетам СИА-ПРЕСС, через год нуждаться в местах будут более 7200 детей, родившихся в 2016 году. Будут ли они обеспечены местами в яслях, неизвестно.

Как отмечают в Сургутском департаменте образования, родители получают направления в разные детские сады, порой достаточно удаленные от места жительства.