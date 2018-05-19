Сегодня ночью сургутянку выкинули из окна четвертого этажа

Сегодня ночью из окна с четвертого этажа дома на Чехова, 4/1 выпала 42-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Полицейские, прибывшие на место, попытались попасть в квартиру, но двери им не открыли. Тогда стражи правопорядка приняли решение использовать автомобильную лестницу и войти в жилье извне.

Как рассказывают очевидцы, женщину из окна выбросили — какое-то время она висела вниз головой и звала на помощь. Соседи отмечают, что в квартире живут неблагополучные граждане, ведущие асоциальный образ жизни.