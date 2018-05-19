Назначение Кобылкина на пост министра экологии может сделать проект «Зеленая Арктика» федеральным приоритетом

«Работа Дмитрия Николаевича на посту губернатора Ямала – это не только проекты «Ямал СПГ», Сабетта, но и уборка на островах Белый и Вилькицкого. Возглавив Министерство природных ресурсов и экологии, арктический губернатор будет на уровне всей страны уделять внимание экологии. Мы, в свою очередь, планируем расширить географию работы «Зеленой Арктики» на весь Российский Север», - рассказал ТРК «Ямал-регион» председатель межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» Алексей Рудковский.

Со своим правительством бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин попрощался накануне, 18 мая.

«Мне очень комфортно было со всеми вами работать. Я всегда вас буду вспоминать и никогда не забуду, что вы для меня сделали, для моей жизни, как складывалась моя карьера. Спасибо от всего сердца, я вас очень всех люблю», - пообещал ямальским коллегам Кобылкин и покинул зал совещаний.

Уже в понедельник, 21 мая в Москве состоится его назначение на пост министра природных ресурсов и экологии РФ.

фото - severneftegazprom.com