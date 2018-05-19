16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,9408   EUR  73,1769  

Владимир Якушев не слишком счастлив от назначения министром строительства

Об этом он рассказал журналистам перед сложением полномочий губернатора Тюменской области

«Эмоции сложные. Я бы не сказал, что они радостные и счастливые, потому что я отработал 13 лет. XXI век я прошагал вместе с регионом. Мы осуществили огромное количество проектов в команде Сергея Собянина. После эти проекты были продолжены, появились новые. И, конечно, я жил всеми этими проектами, без исключения. Сейчас я переживаю достаточно тяжёлый период, потому что мне нужно все это осознать», – сказал экс-губернатор», - приводит слова бывшего главы соседнего региона тюменское интернет-издание Вслух. Ру.

Полномочия губернатора Владимир Якушев сложил накануне 18 мая после назначения министром строительства и ЖКХ в новом составе правительства РФ. По его словам, он не предполагал, что смена деятельности пройдет так скоро, хотя к тому, что пост главы Тюменской области рано или поздно покинуть придется, он был готов.

Новое место работы теперь уже министр Владимир Якушев назвал непростым.

«Думаю, много над чем придется потрудиться. В строительной отрасли не поставлена культура. Нужно упростить процедурные вопросы. За последние годы в министерстве сделано очень многое. Главное не потерять тот темп, который задан, подхватить его. Как обычно взять самое хорошее и доброе и попытаться всему этому придать еще лучшую динамику», - резюмировал Якушев.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:36, просмотров: 205, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​День жестянщика в Сургуте // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ 

​День жестянщика в Сургуте // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ 
Почему городские сообщества заполнены снегом и грудами металла 
Анастасия Якупова 18 мая в 15:53
1438 1
На извилистой тропе больше находок

На извилистой тропе больше находок
Почему не надо мешать ребенку самоопределяться
Юлия Дементьева, адекватная мать четверых детей с тьютерским взглядом на воспитание 17 мая в 15:15
524 3
«Разве это допустимо?!»

«Разве это допустимо?!»
Может ли псориаз закрыть двери в медицину
Анастасия Якупова 18 мая в 12:57
537 2
​Отказ сотрудников UTair посадить на борт ребенка с инвалидностью – вопиющий случай. Что дальше?

​Отказ сотрудников UTair посадить на борт ребенка с инвалидностью – вопиющий случай. Что дальше?
Через месяц мы будем встречать иностранных гостей на ЧМ по футболу, среди которых могут быть и инвалиды. Им нужно заранее ознакомиться с правилами Воздушного кодекса РФ?
Эдуард Исаков, член Совета Федерации от Югры 18 мая в 09:16
793 11
Мало кто из жителей поселков рядом с газопроводом обратился в суд

Мало кто из жителей поселков рядом с газопроводом обратился в суд
У наших людей до сих пор есть уверенность, что все проблемы решатся сами собой. Неистребима еще с советских времен вера в «волшебника на голубом вертолете, который прилетит и бесплатно покажет кино»
Дмитрий Пахотин, депутат думы Сургута 17 мая в 18:08
823 3
Плюсы и минусы повышения пенсионного возраста

Плюсы и минусы повышения пенсионного возраста
Повышения пенсионного возраста, вероятнее всего, россиянам не миновать. Представители рынка негосударственного пенсионного страхования этого уже не скрывают. Причем видят в этом и минусы, и плюсы.
Редакция СИА-ПРЕСС 17 мая в 16:51
688 3
Перед гимназией стоит новая экспериментальная задача

Перед гимназией стоит новая экспериментальная задача
Ответ родителям учащихся гимназии «Лаборатория Салахова» основателя учебного заведения, депутата думы ХМАО, народного учителя РФ Валерия Салахова
Валерий Салахов 17 мая в 13:35
861 0
Предоставление сертификатов ПФДО предусмотрено по мере их высвобождения

Предоставление сертификатов ПФДО предусмотрено по мере их высвобождения
Анна Томазова, директор департамента образования Сургута 17 мая в 12:41
499 0
Сургутяне массово записались в очередь на сертификаты ПФДО. Разбираемся в сути проекта

Сургутяне массово записались в очередь на сертификаты ПФДО. Разбираемся в сути проекта
Вера Куликова 17 мая в 09:12
1742 3
​Сидим и ждём: дачникам, попавшим в конфликт с Газпромом, рекомендуют затаиться

​Сидим и ждём: дачникам, попавшим в конфликт с Газпромом, рекомендуют затаиться
Ответить на вопросы: что делать и куда бежать? — не может никто
Лилия Сулейманова 16 мая в 14:32
1319 3
Если дом снесут, то идти ему просто некуда

Если дом снесут, то идти ему просто некуда
В зону минимальных расстояний газопровода «Газпром Трансгаз Сургута» попадают десятки жилых построек. Люди готовы дойти до Европейского суда по правам человека, чтобы сохранить их
Василий Птицын, депутат думы Сургута 16 мая в 09:16
957 3
Без понятных правил муниципалитеты утонут в горах мусора

Без понятных правил муниципалитеты утонут в горах мусора
​Основной итог этой встречи – это начало диалога.
Дмитрий Пахотин, предприниматель 16 мая в 08:52
684 0
Потерь нам не избежать

Потерь нам не избежать

Тектонические изменения в системе управления коммунальными отходами серьезно отразятся не только на бизнесе, участвующем в цепочке под названием «обращение ТКО», но и на простых гражданах.
Анна Чурманова, генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты 16 мая в 08:47
499 0
В Сургуте на торце дома «выросло» 30-метровое дерево // ФОТО

В Сургуте на торце дома «выросло» 30-метровое дерево // ФОТО
Кто стоит за появлением одного из самых масштабных граффити в городе?
Редакция СИА-ПРЕСС 15 мая в 15:33
1226 2
Детям в школах надо давать более глубокое финансовое образование

Детям в школах надо давать более глубокое финансовое образование
Многие ребята сегодня получают кредитные карточки сразу, как только окончат школу, но они плохо знают, как правильно пользоваться ими
Ксения Зимина, зампредседателя РОО «Зарница» 15 мая в 13:56
1031 16
Будет Гоша Куценко — и не только

Будет Гоша Куценко — и не только
Представитель Сургутского музыкально-драматического театра рассказал siapress.ru о том, чем удивит горожан фестиваль «Белое пространство»
Надежда Макаренко 15 мая в 11:40
683 26
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика