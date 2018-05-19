Владимир Якушев не слишком счастлив от назначения министром строительства

«Эмоции сложные. Я бы не сказал, что они радостные и счастливые, потому что я отработал 13 лет. XXI век я прошагал вместе с регионом. Мы осуществили огромное количество проектов в команде Сергея Собянина. После эти проекты были продолжены, появились новые. И, конечно, я жил всеми этими проектами, без исключения. Сейчас я переживаю достаточно тяжёлый период, потому что мне нужно все это осознать», – сказал экс-губернатор», - приводит слова бывшего главы соседнего региона тюменское интернет-издание Вслух. Ру.

Полномочия губернатора Владимир Якушев сложил накануне 18 мая после назначения министром строительства и ЖКХ в новом составе правительства РФ. По его словам, он не предполагал, что смена деятельности пройдет так скоро, хотя к тому, что пост главы Тюменской области рано или поздно покинуть придется, он был готов.

Новое место работы теперь уже министр Владимир Якушев назвал непростым.

«Думаю, много над чем придется потрудиться. В строительной отрасли не поставлена культура. Нужно упростить процедурные вопросы. За последние годы в министерстве сделано очень многое. Главное не потерять тот темп, который задан, подхватить его. Как обычно взять самое хорошее и доброе и попытаться всему этому придать еще лучшую динамику», - резюмировал Якушев.