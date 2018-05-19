Житель Югорска стал жертвой подружки-воровки

32-летний житель Югорска стал жертвой молоденькой подружки-воровки. 22-летняя девушка, с которой мужчина познакомился в одном из ночных заведений города, украла у него ювелирные изделия и гаджеты.

Югорчанин приехал в бар, познакомился с девушкой, и для начала предложил девушке покататься на квадроцикле. А потом пригласил к себе домой, где они решили выпить за знакомство. Утром мужчина уснул, а гостья взяла его сотовый телефон, ноутбук, ювелирные изделия и ушла из квартиры. Золото девушка сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на свои нужды.

Теперь воровке грозит пятилетний срок.