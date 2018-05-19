Эксперты назвали самые бюджетные места отдыха для россиян этим летом

Анализ проводился экспертами сайта поиска дешевых авиабилетов Skyscanner. За основу расчетов взяты средние траты на перелет, жилье и расходы на 14 дней для двоих человек.

Самым экономным местом отдыха для россиян этим летом стало Азовское море: средний бюджет поездки — 1230 долларов в мае и сентябре.

На втором месте — Абхазия (1396 долларов), отдыхать тут лучше с мая по июнь и с сентября по октябрь.

На третьем — Краснодарский край (Анапа, Геленджик и Лазаревское). Тут можно отдохнуть за 1424 доллара.

Отдых в Крыму обойдется в 1474 доллара (в Алуште, Солнечногорском, Малореченском).

Замыкает пятерку Азербайджан (1602 доллара), куда рекомендуют ехать в мае-июне и сентябре.

Полный список тут