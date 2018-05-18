​Югорские врачи показали высокий уровень на онкологической конференции в Сургуте

В Сургутской ОКБ прошла онкологическая конференция «Актуальные вопросы иммуноонкологии и организации медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в ХМАО-Югре».
Участниками конференции стали более пятидесяти онкологов, ревматологов, гастроэнтерологов и химиотерапевтов.
Руководитель онкологического центра Сургутской окружной клинической больницы, кандидат медицинских наук Алексей Аксарин представил доклад «Возможности иммуноонкологии во второй линии лечения, распространённого немелкоклеточного рака лёгкого».
Главный ревматолог Югры, кандидат медицинских наук Инна Банникова рассказала об аутоиммунных нежелательных явлениях. После чего участники обсудили совместное лечение онкологических пациентов онкологами и ревматологами.
По итогам мероприятия участники отметили высокий уровень подготовки и актуальность докладов.