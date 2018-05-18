​В Окружном кардиодиспенсере пройдет День детского сердца

Специалисты Окружного кардиологического диспансера ежегодно выполняют более 150 операций на сердце маленьким жителям Югры. В этом году, 19 мая, больница примет участие в Дне детского сердца.

Окружной кардиоцентр и еще 13 учреждений из Москвы, Сургута, Воронежа, Кемерово, Краснодара, Майкопа примут участие в телемосте, где осудят вопросы, связанные с учетом детей с врожденными пороками сердца. ОКДЦ презентует свои социально-образовательные проекты Музей сердца и «Я могу спасти жизнь», а также опыт хирургического лечения и диспансерного наблюдения детей с ВПС

Также состоится презентация Музея сердца для детей, которые в когда-либо проходили лечение в центре.

С 14.30 до 15.00 театр актера и куклы «Петрушка» покажет спектакль «Теплый хлеб». «На него смело можно идти всей семьей, потому что каждому возрасту откроется что-то свое. Это история о милосердии, взаимопомощи, взаимовыручке, доброте, о взаимоотношении между людьми и братьями нашими меньшими», - отмечает пресс-служба театра. «Теплый хлеб» создан по мотивам сказки Константина Паустовского.

Справка: Дата, 19 мая, неслучайно выбрана Днем детского сердца. В 1944 году в этот день была сделана первая успешная операция подключично-легочного анастомоза ребенку и Тетрадой Фалло - критическим врожденным пороком сердца.