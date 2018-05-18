Два губернатора из тюменской «матрешки» станут министрами в новом правительстве

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев станет министром строительства и ЖКХ в новом правительстве Дмитрия Медведева, пишет vsluh.ru. Еще один руководитель региона тюменской «матрешки» — Дмитрий Кобылкин так же пошел на повышение – он станет министром природных ресурсов и экологии. На эту должность, по слухам, претендовала губернатор Югры Наталья Комарова, но это назначения не случилось. Стоит отметить, что Якушев и Кобылкин в последние годы стабильно входили в топ рейтинга губернаторов России.

Глава Тюменской области показал высокие результаты в повышении инвестиционной привлекательности региона и обеспечил гигантский приток крупного бизнеса на свою территорию. За последние годы область привлекла более 2 трлн рублей инвестиций.

В руководстве области Владимир Якушев работал с 2001 года — тогда он стал вице-губернатором при Сергее Собянине. В 2005 году он ненадолго стал заместителем главы Тюмени, и буквально через полгода после этого был утвержден на посту губернатора после ухода Собянина в администрацию президента.

В 2014 году он ушел в отставку, чтобы участвовать во всенародных выборах губернатора. В итоге у него получилось набрать 87 процентов голосов во всей «матрешке». Его срок полномочий должен был завершиться в 2019 году, но в итоге карьера ожидаемо пошла вверх.

Согласно регламенту, исполняющим обязанности главы Тюменской области станет первый вице-губернатор Сергей Сарычев. По закону, губернатор «матрешки» избирается на всенародных выборах — это означает, что 9 сентября в области и автономных округах будут голосовать за нового главу большого региона. По слухам, преемником Якушева на этой должности может стать глава Тюмени Александр Моор.

Дмитрий Кобылкин начал свою политическую карьеру в 2002 году — тогда он стал замглавы Пуровского района Ямала, а в 2005 году победил на выборах и стал главой этого муниципалитета. В 2010 году после ухода с должности губернатора Юрия Неелова президент Дмитрий Медведев внес кандидатуру Дмитрия Кобылкина на пост губернатора. На второй срок он был переизбран региональной думой в 2015 году. Он отличился не только гигантской поддержкой и популярностью у местного населения и попаданием во все высшие строчки рейтингов эффективности, но и крупными проектами. В частности, строительством Северного широтного хода (его стоимость превышает 260 млрд рублей) и презентацией президенту порта в Сабетте. Все это внесет гигантский вклад в логистику российского севера и арктических проектов.