- Житель Ханты-Мансийска 1993 года рождения собирался выехать на территорию одной из стран Ближнего Востока, но его задержали в аэропорту Баку. Молодого человека приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. Кстати, друг осужденного знал о его намерениях принять участие в боевых действиях на территории иностранного государства, но не сообщил об этом полицейским. За это ему выписали штраф.
- Два жителя Нягани украли BTC-коды, нанеся материальный ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.
- Группа лиц получила незаконный доступ в базу данных Федеральной налоговой службы, где они стерли информацию о наличии задолженности 10 юрлиц и 13 физлиц. Таким образом преступники нанесли ущерб бюджету страны в размере более 120 миллионов рублей.
- Семь сургутян с 2007 по 2015 годы организовали в городе занятия проституцией. Они вовлекли в эту деятельность 22 потерпевших. В результате расследования на изъятые в ходе обысков деньги и имущество общей стоимостью более 85 миллионов рублей наложен арест.
- Четверо югорчан хотели сбыть 208 поддельных банкнот достоинством в пять тысяч рублей.
Окружные следователи составили ТОП-5 резонансных уголовных дел за 2017 год
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Это на следующий год, дай то Б-гъ)))