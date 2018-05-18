​В Сургуте внезапно случился День жестянщика. За прошедшие сутки в городе и районе было зарегистрировано 87 ДТП 

Основная часть автолюбителей уже «переобулись» на летнюю резину. Однако погода в Сургуте внесла коррективы: снегопад 17 мая стал неприятной неожиданностью для жителей города.

За прошедшие сутки в Сургуте произошло 80 ДТП с материальным ущербом, из них 45 были оформлены по «Европротоколу». По состоянию на 9.00 18 мая поступило 9 обращений об авариях.

В Сургутском районе ситуация спокойнее – 7 происшествий за 17 мая. Сегодня обращений не поступало.

ГИБДД Сургута призывает водителей быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия при движении по городу.