​Обь в роли звезды Instagram – ледоход на реке взорвал соцсети

Ледоход на Оби в Сургуте стал событием недели в югорских соцсетях. Всего за сутки ролик с набережной вошел в топ новостей, набрал сотни репостов и тысячи просмотров. Сургутяне, снимающие фото и видео весенней реки, увеличили мобильный трафик в 1,5 раза.

15 мая Обь пошла «гулять» по набережной Сургута. Лед, взламываемый силой течения, прорвал ограждение пешеходной зоны и образовал снежную гору на смотровой площадке. Разгулявшиеся силы природы привлекли множество наблюдателей и видеографов. По данным «МегаФона», мобильный трафик в районе набережной 15 и 16 мая выроc на 50% по сравнению с обычным будним днем. Пик интернет-активности пришелся на обеденное время с 11.00 до 16.00 и на вечерние часы с 20.00 до 22.00.

Заснять событие пришли не только сургутяне, но и гости города – в мобильной сети регистрировались абоненты из Тюмени, Екатеринбурга, Омска и Челябинска, а также Краснодара и Ростова-на-Дону.

«Ледоход – явление завораживающее, посмотреть на него вышли сотни горожан. Благодаря смартфонам и быстрому мобильному интернету увидели всю мощь стихии не только сургутяне, но и десятки тысяч пользователей Instagram и ВКонтакте. В начале 2018 года мы завершили модернизацию сети в Сургуте, теперь даже в самых густонаселенных районах города можно делиться фото и видео с интересных событий в режиме онлайн на средней скорости 15-20 Мбит/с», – отметил Алексей Тащиев, технический руководитель «МегаФона» в Югре и на Ямале.