Ольга Васильева станет министром просвещения

​Ножницы

В нашем государстве настолько много законов, поправок, запретов и правил, что из них постоянно получаются «ножницы», они же «вилки», они же «хрен пойми что делать и куда бежать» — ситуации, из которых нельзя выйти, ничего не нарушив.