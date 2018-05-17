Ольга Васильева станет министром просвещения

Исполняющая обязанности министра образования и науки Ольга Васильева в новом составе правительства России получит пост министра просвещения, «Медуза».
На должность главы министерства науки и высшего образования претендуют заместитель Васильевой Григорий Трубников, руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков и директор Российского научного фонда Александр Хлунов. Основным кандидатом источники РБК называют Трубникова. Министерство просвещения будет курировать школы и средние специальные учебные заведения.
Зачем сургутским школьникам уроки шахмат? // президент Федерации шахмат Сургута и депутат городской думы Богдан Гужва, ONLINE 18 мая в 10:00