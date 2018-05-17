Роскомнадзор начал блокировать WhatsApp

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp, передает Lenta.ru. Об этом сообщает Telegram-канал «Эшер II Филипп Кулин».

Доступ к адресам ограничивается по решению Генпрокуратуры, по которому ранее уже вносились несколько миллионов IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon. Вероятно, попадание адресов WhatsApp стало очередной попыткой Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.

Кроме того, специалист заявил о попадании в реестр одного IP-адреса Facebook и 18 IP-адресов российского провайдера Selectel.