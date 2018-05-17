​В Югре обсудят эффективность использования леса

27 и 28 мая в Ханты-Мансийске пройдет "Национальный лесной форум". Участники обсудят повышение эффективности использования лесов как всеобщего богатства России, проблемы отрасли, перспективы безотходного производства и использования ресурсов в промышленности.
«В лесопромышленном комплексе Югры наработаны компетенции в производстве экспортно ориентированной продукции глубокой переработки древесины, которая поставляется на рынки более 20 стран. Мы готовы предлагать выгодные условия инвесторам, заинтересованным в реализации проектов в этой области», – отметила губернатор Югры Наталья Комарова.
Форум станет частью международной акции «Спасти и сохранить».
Зачем сургутским школьникам уроки шахмат? // президент Федерации шахмат Сургута и депутат городской думы Богдан Гужва, ONLINE 18 мая в 10:00