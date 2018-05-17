37-летняя сургутянка хотела сдать квартиру, но наткнулась на мошенника. В интернете она опубликовала объявление, что сдает квартиру за 3 тысяч рублей.

На него откликнулся мужчина, которого цена полностью устроила. Он решил внести предоплату, а для этого попросил женщину пройти к банкомату и совершить определенные действия. В итоге с ее счета исчезло более 14 тысяч рублей. Арендатор, естественно, прервал общение и перестал отвечать на звонки.