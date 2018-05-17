Инсайдеры: губернатор Югры Наталья Комарова может стать министром природных ресурсов и экологии

Губернатор Югры Наталья Комарова может стать министром природных экологии. Такая информация появилась в ряде популярных инсайдерских Telegram-каналов: «Семь сестер», «Незыгарь». Сообщается, что глава региона может заменить на этом посту Сергея Донского.

По информации источников каналов Наталья Комарова «обладает действительно серьёзным авторитетом в нефтегазовой отрасли. К ней прислушиваются благодаря ее многолетнему опыту работы с компаниями в ХМАО в том числе и на законодательном уровне». Кроме того, отмечается, что губернатор Югры обладает «своим умением сохранять нейтралитет и поддерживать взаимовыгодные отношения с противоборствующими сторонами».

Наталья Комарова стала губернатором Югры в 2010 году, сменив на этом посту многолетнего главу региона Александра Филипенко.

Состав нового правительства России станет известен завтра. Что интересно, 19 мая Наталья Комара должна прилететь в Москву.