Полицейские поймали иностранца, приехавшего в Сургутский район по поддельным документам

Полицейские Сургутского района поймали 43-летнего иностранца, срок пребывания которого на территории России истек еще в феврале этого года.

Мужчина уже был выдворен из страны в 2017 году за нарушения миграционного законодательства, но он сменил фамилию, имя и отчество и вернулся обратно.

За нарушения мужчину оштрафовали на четыре тысячи рублей и снова выдворят из страны.