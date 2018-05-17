Полицейские поймали иностранца, приехавшего в Сургутский район по поддельным документам

Полицейские Сургутского района поймали 43-летнего иностранца, срок пребывания которого на территории России истек еще в феврале этого года.
Мужчина уже был выдворен из страны в 2017 году за нарушения миграционного законодательства, но он сменил фамилию, имя и отчество и вернулся обратно.
За нарушения мужчину оштрафовали на четыре тысячи рублей и снова выдворят из страны.
Зачем сургутским школьникам уроки шахмат? // президент Федерации шахмат Сургута и депутат городской думы Богдан Гужва, ONLINE 18 мая в 10:00