Мэра одного из городов Югры нашли мёртвым. Рядом лежало огнестрельное оружие

Сегодня, 17 мая, было обнаружено тело главы Излучинска (Нижневартовский район) Алексея Кудрика. По информации ura.ru, его обнаружили в одном из гаражей ГСК «Железнодорожник». Как пишет Znak.com, рядом с погибшим лежало огнестрельное оружие, которым, по предварительной информации, он совершил самоубийство. Более подробную информацию о трагедии силовики сообщат в течение ближайших дней.

Алексей Кудрик возглавлял Излучинск с 2010 года, в 2013 году прошел переназначение, и нынешний срок полномочий у него заканчивался в этом году. Через пять дней, 22 мая, ему должно было исполниться 47 лет. Информационные агентства предположили, что самоубийство он мог совершить из-за проблем на работе – в последнее время он конфликтовал с главой Нижневартовского района Борисом Саломатиным.