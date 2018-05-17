Иностранцы перед ЧМ-2018 получили инструкцию: как понравиться русским девушкам

Аргентинская футбольная ассоциация распространила руководство "Русский язык и культура", где содержится инструкция, как понравиться русским девушкам, сообщает "Интерфакс", со ссылкой на газету La Jugada Financiera.

Руководство отправили чиновникам, футболистам и журналистам, которые посетят Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 в России. В тесте есть советы о том, как понравиться русским девушкам, отмечает издание.

Судя по инструкции, аргентинцам необходимо "быть чистоплотными, хорошо одеваться и пользоваться приятным парфюмом. Также важно относиться к русской женщине как к сокровищу, чтобы она чувствовала себя особенной", - пишет газета.

Кроме того, по мнению футбольной ассоциации, россиянки любят инициативных мужчин, поэтому стеснительным парням советуют сначала попрактиковаться в общении с другими дамами.

"Русским женщинам нравятся мужчины, которые проявляют инициативу. Если у вас нет уверенности в себе, то нужно пообщаться с другими женщинами, чтобы не робеть при встрече с русской. Помните, в России много красивых женщин, но не каждая подойдет именно вам. Будьте избирательны", — пишет "Интерфакс", со ссылкой на цитату из руководства.