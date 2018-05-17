Конфликт родителей и администрации старейшей сургутской гимназии вырос до масштабов города

Директору департамента образования администрации Сургута Анне Томазовой пришлось лично вмешаться в конфликт между родителями учеников и новым руководством гимназии-лаборатории Салахова. Поводом для встречи чиновника с представителями группы родителей стало их тревожное письмо на имя главы города Вадима Шувалова о проведении сомнительных реформ руководства образовательного учреждения.

Новый директор в гимназии появился в начале учебного года. Татьяна Кисель перешла из другого элитного ОУ — Сурутского естественно-научного лицея.

И якобы именно в этом году в салаховке стали меняться учебные планы, педагогический состав, изменилась стобальная система оценки знаний учеников. А также сократилось количество учебных курсов и предметных кафедр.

«Мы с октября ждали встречи с новым руководителем, предполагали, что нам все объяснят, расскажут, но осенью директор был занят педагогическим конкурсом, затем отпуск, потом новый год… Секретарь нас вежливо отправляла из кабинета, и даже письма не регистрировала, - поделились с корреспондентом СИА-ПРЕСС родители учащихся гимназии. – Основатель гимназии Валерий Шейхевич (Салахов, сегодня - депутат думы Югры, - прим. Ред.) нас успокаивал, говорил, что человеку надо освоиться, вникнуть. Но время идет, перемены в гимназии – тоже, а с родителями никаких внятных диалогов до написания этого обращения в администрацию не было».

Суть претензий родители отразили в своем обращении.

СМИ на собрание в салаховке с представителем администрации не приглашали, но участники встречи поделились подробностями.

Так, Анне Томазовой пришлось пояснить родителям, что программы нынешнего года писались еще при экс-руководителе гимназии – Алексее Савенкове. Что касается изменения системы оценивания, то гимназия приводит ее к соответствию общим требованиям к образовательным учреждениям, что необходимо для единых условий для выпускников.

Прокомментировала руководитель департамента и текучку кадров (якобы за учебный год ушли более десяти человек). На это родителям ответили, что в любом учреждении есть какие-то причины для смены места работы педагогов, будь то переезд, возраст или какие-то иные поводы. А причиной увольнения четырех преподавателей иностранных языков, то в этих случаях изначально были неправильно оформлены трудовые отношения. После корректировок «педагоги сами выбрали, какая нагрузка им подходит». Речь, по всей видимости, идет об уменьшении учебных часов по предмету, и необходимость «добрать» их дополнительно, на за меньшую оплату. Все эти вопросы курирует непосредственно директор гимназии. Томазова добавила,что именно по инициативе Татьяны Кисель наоборот будет увеличен набор в центр одаренных детей, действующий в гимназии. Словом, у «стороны-ответчика» есть свои факты.

Не мог не высказаться по теме и основатель гимназии, ныне депутат окружной думы Валерий Салахов. В своем блоге для СИА-ПРЕСС он напомнил, что учреждение изначально было заточено на эксперименты.

Вполне вероятно, что пессимистичные настроения родителей и уход их любимых учителей взаимосвязаны. Обсуждения и кривотолки могли привести к конфликту, в котором крайним остался новый руководитель. Достаточно вспомнить ситуацию пятилетней давности, когда в Сургуте со скрипом реорганизовали несколько образовательных учреждений. Щепки летели аж до главы города Дмитрия Попова, к которому недовольные родители аналогично строчили претензии (ссылка на сайт http://www.siapress.ru/news/24811). Кстати, именно тогда директором объединённого из второго лицея и четвертой гимназии учреждения и стала Татьяна Кисель. Теперь ей самой пришлось познать, что такое мнение родителей и надо ли с ним считаться.

В любом случае во всей этой ситуации не должны пострадать дети. Однако пока, на одном лишь рандеву, помирить родителей с руководителем не удалось. Они настаивают на проведении дополнительных встреч, где все претензии будут рассмотрены по пунктам. В частности, вопросы касаются курирования научной работы не только учащихся старшего звена, но и среднего, а также подбора сильных наставников.