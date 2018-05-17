​Врач из Сургута стала лучшим стоматологом Югры

​Что называется, «судьба отвела»

Проверяю фирму — нет такой. Проверяю, что находится в Екатеринбурге по указанному адресу. Министерство финансов, Архив и служба психологической помощи. Ни типографии, ни дизайнерского бюро там не зарегистрировано