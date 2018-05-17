​Врач из Сургута стала лучшим стоматологом Югры

Татьяна Колганова по итогам окружного этапа Всероссийского конкурса врачей стала лучшим стоматологом Югры. Врач работает в Сургутской городской стоматологической поликлинике №1.
Татьяна Анатольевна – врач высшей квалификационной категории по специальности «стоматология терапевтическая», сообщает пресс-служба больницы. Она не только ведет прием как стоматолог-терапевт, но и руководит отделением.
Кстати, победа в региональном этапе даёт возможность стать участником третьего этапа Всероссийского конкурса врачей Министерства здравоохранения России.