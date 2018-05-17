​Пару млн долларов заработали школьники Сургута. Жаль, что только виртуальных

16 мая в рамках мирового движения Global Management Challenge в Сургуте прошел первый чемпионат по стратегии и управлению бизнесом среди школьников Югры. Суть проекта состоит в работе с бизнес-симулятором, который наглядно демонстрирует влияние принятых решений на успех виртуальной компании. Школьники Сургута участвовали впервые, представив 16 команд. Гимназии имени Ф.Салманова удалось обойти соперников, поделив звание победителя только с десятой школой. Участники поделились впечатлениями с корреспондентом СИА-ПРЕСС: «На уроках экономики мы уже прошли многие теоретические законы и формулы, но применять это на практике – совсем другое дело. За один день мы пережили целый год развития своей компании, самостоятельно продумывали ценовую политику, рассчитывали нужное количество персонала и оборудование, вникали в тонкости работы рынка. Каждое решение влияет на успех, поэтому ответственность колоссальная».

Самую большую сложность для учеников представлял анализ финансовых отсчетов. Организаторы помогали юным бизнесменам ответить на возникающие вопросы, указать на просчеты, и под конец соревнований многочисленные числовые данные читались намного легче. Последние этапы оказались для команды самыми эмоциональными. «Мы не просто надеялись на удачу, а прорабатывали стратегию, пытались даже просчитать ходы своих конкурентов, — поделились юные бизнесмены. — По отчетности за предпоследний квартал, мы были лишь вторыми, поэтому финальное решение далось с боем. Тут все как в реальном бизнесе, либо рискуешь, чтобы получить все, либо довольствуешься тем, что имеешь. Прибыль и компания виртуальные, а нервы сдавали реально. Страшно даже представить, что испытывают порой предприниматели!»

Выбранная тактика сургутян не подвела: итоговый график показал постепенный рост прибыли, без резких скачков и спадов. За один день виртуальная компания старшеклассников заработала пару миллионов долларов. Конечно, симулятор не может учесть всех факторов, влияющих на успех реального бизнеса, однако это колоссальный опыт. Только ощутив себя в роли создателя компании, становится понятно, почему успешных единицы. Важен не только опыт работы в статистике, железные нервы, но и здоровый азарт, талант и колоссальная самоорганизация.