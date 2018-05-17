ООН: население России сократится почти на 20 миллионов человек к 2050 году

Согласно последнему прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в России к 2050 году будет проживать около 132,7 миллиона человек, что почти на 20 миллионов меньше чем в 2015 году, сообщает «Медуза». 110,6 миллиона россиян (74,4% населения) к 2050 году будут проживать в городах, 22,1 миллиона — в сельской местности.

Россия, следует из доклада, по-прежнему входит в число стран, где эксперты ООН ожидают сокращение населения в ближайшие несколько десятков лет.

Однако за последние годы прогнозы ООН по сокращению численности населения России к 2050 году несколько раз пересматривались в сторону улучшения.

Так, в докладе 2015 года Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН прогнозировал, что к 2050 году в России будут проживать около 129 миллионов человек. В 2009 году эксперты ООН ожидали сокращения населения России к 2050 году до 116 миллионов человек.