​«Роснефть» добыла первые тонны черного золота на новом месторождении в Югре, открытом с участием Медведева и Сечина

Нефтекомпания «Роснефть» на Западно-Эргинском месторождении испытала первую эксплуатационную горизонтальную скважину. Компания получила 90 тонн фонтанного притока нефти в сутки. Планируется, что добычу черного золота на месторождении в первый год эксплуатации обеспечат 37 скважин.

До конца следующего года компания рассчитывает завершить геофизические и гидродинамические исследования месторождения, определить потенциал скважин.

Сейчас на месторождении успешно возводятся дожимная насосная станция и опорная база, которая позволит создать комфортные условия жизни и труда для вахтовиков. Также в процессе строительства находится нефтепровод протяженностью 50 километров. Его задачей будет соединить дожимную насосную станцию Западно-Эргинского месторождения с Кондинским Центральным пунктом сбора нефти.

Напомним, в ноябре 2017 года Председатель Правительства России Дмитрий Медведев и Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса Эргинского кластера, общей площадью лицензионных участков – более пяти тысяч квадратных километров.